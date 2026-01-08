SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
FxPro-MT5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
102 (81.60%)
Negociações com perda:
23 (18.40%)
Melhor negociação:
65.96 USD
Pior negociação:
-36.46 USD
Lucro bruto:
560.82 USD (13 808 pips)
Perda bruta:
-214.14 USD (9 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (104.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
114.52 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.80%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.62
Negociações longas:
54 (43.20%)
Negociações curtas:
71 (56.80%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-9.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-42.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.78 USD (4)
Crescimento mensal:
72.15%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.12 USD
Máximo:
95.78 USD (24.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.30% (42.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.13% (467.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 81
USDCHF 21
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 301
USDCHF 61
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
AUDUSD 7
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
AUDUSD 185
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.96 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +104.49 USD
Máxima perda consecutiva: -42.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 206
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FOREX.comCA-Live 532
0.18 × 149
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 501
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
GoMarkets-Live
0.36 × 45
FxPro-MT5
0.38 × 10169
Coinexx-Live
0.40 × 80
15 mais ...
Sem comentários
2026.01.12 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
