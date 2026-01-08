- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
102 (81.60%)
亏损交易:
23 (18.40%)
最好交易:
65.96 USD
最差交易:
-36.46 USD
毛利:
560.82 USD (13 808 pips)
毛利亏损:
-214.14 USD (9 573 pips)
最大连续赢利:
30 (104.49 USD)
最大连续盈利:
114.52 USD (13)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.80%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.62
长期交易:
54 (43.20%)
短期交易:
71 (56.80%)
利润因子:
2.62
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-9.31 USD
最大连续失误:
5 (-42.44 USD)
最大连续亏损:
-95.78 USD (4)
每月增长:
72.15%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
43.12 USD
最大值:
95.78 USD (24.24%)
相对跌幅:
结余:
81.30% (42.44 USD)
净值:
52.13% (467.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|301
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|185
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.96 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +104.49 USD
最大连续亏损: -42.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 206
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.18 × 149
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 501
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 45
|
FxPro-MT5
|0.38 × 10169
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-46%
0
0
USD
USD
924
USD
USD
12
55%
125
81%
100%
2.61
2.77
USD
USD
81%
1:200