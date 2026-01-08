信号部分
信号 / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
增长自 2025 -46%
FxPro-MT5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
125
盈利交易:
102 (81.60%)
亏损交易:
23 (18.40%)
最好交易:
65.96 USD
最差交易:
-36.46 USD
毛利:
560.82 USD (13 808 pips)
毛利亏损:
-214.14 USD (9 573 pips)
最大连续赢利:
30 (104.49 USD)
最大连续盈利:
114.52 USD (13)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.80%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.62
长期交易:
54 (43.20%)
短期交易:
71 (56.80%)
利润因子:
2.62
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-9.31 USD
最大连续失误:
5 (-42.44 USD)
最大连续亏损:
-95.78 USD (4)
每月增长:
72.15%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
43.12 USD
最大值:
95.78 USD (24.24%)
相对跌幅:
结余:
81.30% (42.44 USD)
净值:
52.13% (467.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 81
USDCHF 21
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 301
USDCHF 61
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
AUDUSD 7
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
AUDUSD 185
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +65.96 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +104.49 USD
最大连续亏损: -42.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 206
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FOREX.comCA-Live 532
0.18 × 149
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 501
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
GoMarkets-Live
0.36 × 45
FxPro-MT5
0.38 × 10169
Coinexx-Live
0.40 × 80
15 更多...
没有评论
2026.01.12 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
