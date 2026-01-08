SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -52%
FxPro-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
84 (82.35%)
Perte trades:
18 (17.65%)
Meilleure transaction:
65.96 USD
Pire transaction:
-28.77 USD
Bénéfice brut:
364.38 USD (11 297 pips)
Perte brute:
-117.33 USD (7 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (104.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.44%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.73
Longs trades:
42 (41.18%)
Courts trades:
60 (58.82%)
Facteur de profit:
3.11
Rendement attendu:
2.42 USD
Bénéfice moyen:
4.34 USD
Perte moyenne:
-6.52 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-42.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
57.40%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.12 USD
Maximal:
43.12 USD (82.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.30% (42.44 USD)
Par fonds propres:
43.61% (359.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 67
USDCHF 15
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 233
USDCHF 35
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.96 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +104.49 USD
Perte consécutive maximale: -42.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 202
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 484
FOREX.comCA-Live 532
0.23 × 120
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
FxPro-MT5
0.36 × 7460
GoMarkets-Live
0.37 × 43
Coinexx-Live
0.40 × 80
15 plus...
Aucun avis
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
