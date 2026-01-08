- Crescita
Trade:
102
Profit Trade:
84 (82.35%)
Loss Trade:
18 (17.65%)
Best Trade:
65.96 USD
Worst Trade:
-28.77 USD
Profitto lordo:
364.38 USD (11 297 pips)
Perdita lorda:
-117.33 USD (7 141 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (104.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.44%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
42 (41.18%)
Short Trade:
60 (58.82%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-42.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.44 USD (5)
Crescita mensile:
57.40%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.12 USD
Massimale:
43.12 USD (82.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.30% (42.44 USD)
Per equità:
43.61% (359.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|USDCHF
|15
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|233
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDCHF
|2.1K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.96 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +104.49 USD
Massima perdita consecutiva: -42.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 202
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 484
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.23 × 120
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
FxPro-MT5
|0.36 × 7460
|
GoMarkets-Live
|0.37 × 43
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
