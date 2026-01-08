SegnaliSezioni
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -52%
FxPro-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
84 (82.35%)
Loss Trade:
18 (17.65%)
Best Trade:
65.96 USD
Worst Trade:
-28.77 USD
Profitto lordo:
364.38 USD (11 297 pips)
Perdita lorda:
-117.33 USD (7 141 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (104.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.44%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
42 (41.18%)
Short Trade:
60 (58.82%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-42.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.44 USD (5)
Crescita mensile:
57.40%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.12 USD
Massimale:
43.12 USD (82.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.30% (42.44 USD)
Per equità:
43.61% (359.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 67
USDCHF 15
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 233
USDCHF 35
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.96 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +104.49 USD
Massima perdita consecutiva: -42.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 202
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 484
FOREX.comCA-Live 532
0.23 × 120
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
FxPro-MT5
0.36 × 7460
GoMarkets-Live
0.37 × 43
Coinexx-Live
0.40 × 80
15 più
Non ci sono recensioni
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
