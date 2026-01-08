SignaleKategorien
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -46%
FxPro-MT5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
102 (81.60%)
Verlusttrades:
23 (18.40%)
Bester Trade:
65.96 USD
Schlechtester Trade:
-36.46 USD
Bruttoprofit:
560.82 USD (13 808 pips)
Bruttoverlust:
-214.14 USD (9 573 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (104.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
114.52 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.80%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.62
Long-Positionen:
54 (43.20%)
Short-Positionen:
71 (56.80%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-42.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-95.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
72.15%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.12 USD
Maximaler:
95.78 USD (24.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.30% (42.44 USD)
Kapital:
52.13% (467.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 81
USDCHF 21
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 301
USDCHF 61
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
AUDUSD 7
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
AUDUSD 185
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.96 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 206
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FOREX.comCA-Live 532
0.18 × 149
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 501
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
GoMarkets-Live
0.36 × 45
FxPro-MT5
0.38 × 10169
Coinexx-Live
0.40 × 80
noch 15 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
