Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
102 (81.60%)
Transacciones Irrentables:
23 (18.40%)
Mejor transacción:
65.96 USD
Peor transacción:
-36.46 USD
Beneficio Bruto:
560.82 USD (13 808 pips)
Pérdidas Brutas:
-214.14 USD (9 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (104.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
114.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.62
Transacciones Largas:
54 (43.20%)
Transacciones Cortas:
71 (56.80%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
2.77 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-9.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-42.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
72.15%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.12 USD
Máxima:
95.78 USD (24.24%)
Reducción relativa:
De balance:
81.30% (42.44 USD)
De fondos:
52.13% (467.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|301
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|185
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +65.96 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +104.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 206
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.18 × 149
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 501
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 45
|
FxPro-MT5
|0.38 × 10169
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
