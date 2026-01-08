SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -46%
FxPro-MT5
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
102 (81.60%)
Transacciones Irrentables:
23 (18.40%)
Mejor transacción:
65.96 USD
Peor transacción:
-36.46 USD
Beneficio Bruto:
560.82 USD (13 808 pips)
Pérdidas Brutas:
-214.14 USD (9 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (104.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
114.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.62
Transacciones Largas:
54 (43.20%)
Transacciones Cortas:
71 (56.80%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
2.77 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-9.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-42.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
72.15%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.12 USD
Máxima:
95.78 USD (24.24%)
Reducción relativa:
De balance:
81.30% (42.44 USD)
De fondos:
52.13% (467.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 81
USDCHF 21
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 301
USDCHF 61
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
AUDUSD 7
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
AUDUSD 185
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.96 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +104.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 206
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FOREX.comCA-Live 532
0.18 × 149
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 501
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
GoMarkets-Live
0.36 × 45
FxPro-MT5
0.38 × 10169
Coinexx-Live
0.40 × 80
otros 15...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.12 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
To the moon and beyond
30 USD al mes
-46%
0
0
USD
924
USD
12
55%
125
81%
100%
2.61
2.77
USD
81%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.