- 자본
- 축소
트레이드:
125
이익 거래:
102 (81.60%)
손실 거래:
23 (18.40%)
최고의 거래:
65.96 USD
최악의 거래:
-36.46 USD
총 수익:
560.82 USD (13 808 pips)
총 손실:
-214.14 USD (9 573 pips)
연속 최대 이익:
30 (104.49 USD)
연속 최대 이익:
114.52 USD (13)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
54.80%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.62
롱(주식매수):
54 (43.20%)
숏(주식차입매도):
71 (56.80%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
2.77 USD
평균 이익:
5.50 USD
평균 손실:
-9.31 USD
연속 최대 손실:
5 (-42.44 USD)
연속 최대 손실:
-95.78 USD (4)
월별 성장률:
72.15%
Algo 트레이딩:
55%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
43.12 USD
최대한의:
95.78 USD (24.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.30% (42.44 USD)
자본금별:
52.13% (467.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|301
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|185
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +65.96 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +104.49 USD
연속 최대 손실: -42.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FxPro-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 206
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.18 × 149
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 501
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 45
|
FxPro-MT5
|0.38 × 10169
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-46%
0
0
USD
USD
924
USD
USD
12
55%
125
81%
100%
2.61
2.77
USD
USD
81%
1:200