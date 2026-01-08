- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
19 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
En iyi işlem:
81.29 USD
En kötü işlem:
-58.52 USD
Brüt kâr:
891.56 USD (7 654 pips)
Brüt zarar:
-150.74 USD (1 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (188.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.32 USD (4)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
8.40
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
5.91
Beklenen getiri:
26.46 USD
Ortalama kâr:
46.92 USD
Ortalama zarar:
-16.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-88.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.22 USD (3)
Aylık büyüme:
16.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.22 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.29 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +188.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
İnceleme yok