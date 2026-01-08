SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro Attack
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
19 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
En iyi işlem:
81.29 USD
En kötü işlem:
-58.52 USD
Brüt kâr:
891.56 USD (7 654 pips)
Brüt zarar:
-150.74 USD (1 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (188.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.32 USD (4)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
8.40
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
5.91
Beklenen getiri:
26.46 USD
Ortalama kâr:
46.92 USD
Ortalama zarar:
-16.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-88.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.22 USD (3)
Aylık büyüme:
16.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.22 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.29 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +188.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
51 daha fazla...
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


İnceleme yok
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
