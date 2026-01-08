СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro Attack
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 32%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
19 (67.85%)
Убыточных трейдов:
9 (32.14%)
Лучший трейд:
81.29 USD
Худший трейд:
-58.52 USD
Общая прибыль:
891.56 USD (7 654 pips)
Общий убыток:
-150.74 USD (1 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (188.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
8.40
Длинных трейдов:
16 (57.14%)
Коротких трейдов:
12 (42.86%)
Профит фактор:
5.91
Мат. ожидание:
26.46 USD
Средняя прибыль:
46.92 USD
Средний убыток:
-16.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-88.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.22 USD (3)
Прирост в месяц:
16.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.22 USD (3.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (88.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.29 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +188.32 USD
Макс. убыток в серии: -88.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
еще 51...
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


Нет отзывов
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
