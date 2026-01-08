- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
19 (67.85%)
Убыточных трейдов:
9 (32.14%)
Лучший трейд:
81.29 USD
Худший трейд:
-58.52 USD
Общая прибыль:
891.56 USD (7 654 pips)
Общий убыток:
-150.74 USD (1 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (188.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
8.40
Длинных трейдов:
16 (57.14%)
Коротких трейдов:
12 (42.86%)
Профит фактор:
5.91
Мат. ожидание:
26.46 USD
Средняя прибыль:
46.92 USD
Средний убыток:
-16.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-88.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.22 USD (3)
Прирост в месяц:
16.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.22 USD (3.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (88.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.29 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +188.32 USD
Макс. убыток в серии: -88.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
еще 51...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
Нет отзывов