- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
19 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
9 (32.14%)
Mejor transacción:
81.29 USD
Peor transacción:
-58.52 USD
Beneficio Bruto:
891.56 USD (7 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-150.74 USD (1 308 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (188.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
188.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
8.40
Transacciones Largas:
16 (57.14%)
Transacciones Cortas:
12 (42.86%)
Factor de Beneficio:
5.91
Beneficio Esperado:
26.46 USD
Beneficio medio:
46.92 USD
Pérdidas medias:
-16.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-88.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.22 USD (3.47%)
Reducción relativa:
De balance:
3.47% (88.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +81.29 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +188.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
otros 51...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
No hay comentarios