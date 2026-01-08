SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro Attack
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
19 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
9 (32.14%)
Mejor transacción:
81.29 USD
Peor transacción:
-58.52 USD
Beneficio Bruto:
891.56 USD (7 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-150.74 USD (1 308 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (188.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
188.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
8.40
Transacciones Largas:
16 (57.14%)
Transacciones Cortas:
12 (42.86%)
Factor de Beneficio:
5.91
Beneficio Esperado:
26.46 USD
Beneficio medio:
46.92 USD
Pérdidas medias:
-16.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-88.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.22 USD (3.47%)
Reducción relativa:
De balance:
3.47% (88.22 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.29 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +188.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
otros 51...
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


No hay comentarios
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
