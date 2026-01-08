- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
19 (67.85%)
亏损交易:
9 (32.14%)
最好交易:
81.29 USD
最差交易:
-58.52 USD
毛利:
891.56 USD (7 654 pips)
毛利亏损:
-150.74 USD (1 308 pips)
最大连续赢利:
4 (188.32 USD)
最大连续盈利:
188.32 USD (4)
夏普比率:
0.73
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 天
采收率:
8.40
长期交易:
16 (57.14%)
短期交易:
12 (42.86%)
利润因子:
5.91
预期回报:
26.46 USD
平均利润:
46.92 USD
平均损失:
-16.75 USD
最大连续失误:
3 (-88.22 USD)
最大连续亏损:
-88.22 USD (3)
每月增长:
16.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.22 USD (3.47%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.29 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +188.32 USD
最大连续亏损: -88.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
