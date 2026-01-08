- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
19 (67.85%)
손실 거래:
9 (32.14%)
최고의 거래:
81.29 USD
최악의 거래:
-58.52 USD
총 수익:
891.56 USD (7 654 pips)
총 손실:
-150.74 USD (1 308 pips)
연속 최대 이익:
4 (188.32 USD)
연속 최대 이익:
188.32 USD (4)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
8.40
롱(주식매수):
16 (57.14%)
숏(주식차입매도):
12 (42.86%)
수익 요인:
5.91
기대수익:
26.46 USD
평균 이익:
46.92 USD
평균 손실:
-16.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-88.22 USD)
연속 최대 손실:
-88.22 USD (3)
월별 성장률:
16.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.22 USD (3.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.47% (88.22 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
