시그널 / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro Attack
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 32%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
28
이익 거래:
19 (67.85%)
손실 거래:
9 (32.14%)
최고의 거래:
81.29 USD
최악의 거래:
-58.52 USD
총 수익:
891.56 USD (7 654 pips)
총 손실:
-150.74 USD (1 308 pips)
연속 최대 이익:
4 (188.32 USD)
연속 최대 이익:
188.32 USD (4)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
8.40
롱(주식매수):
16 (57.14%)
숏(주식차입매도):
12 (42.86%)
수익 요인:
5.91
기대수익:
26.46 USD
평균 이익:
46.92 USD
평균 손실:
-16.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-88.22 USD)
연속 최대 손실:
-88.22 USD (3)
월별 성장률:
16.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.22 USD (3.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.47% (88.22 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +81.29 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +188.32 USD
연속 최대 손실: -88.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
51 더...
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


리뷰 없음
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
