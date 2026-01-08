- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
19 (67.85%)
Loss Trade:
9 (32.14%)
Best Trade:
81.29 USD
Worst Trade:
-58.52 USD
Profitto lordo:
891.56 USD (7 654 pips)
Perdita lorda:
-150.74 USD (1 308 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (188.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.32 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
8.40
Long Trade:
16 (57.14%)
Short Trade:
12 (42.86%)
Fattore di profitto:
5.91
Profitto previsto:
26.46 USD
Profitto medio:
46.92 USD
Perdita media:
-16.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-88.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.22 USD (3)
Crescita mensile:
16.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.22 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|741
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.29 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +188.32 USD
Massima perdita consecutiva: -88.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.
-
Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.
-
Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.
Thank you for your patience.
Non ci sono recensioni