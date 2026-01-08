SegnaliSezioni
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
Trade:
28
Profit Trade:
19 (67.85%)
Loss Trade:
9 (32.14%)
Best Trade:
81.29 USD
Worst Trade:
-58.52 USD
Profitto lordo:
891.56 USD (7 654 pips)
Perdita lorda:
-150.74 USD (1 308 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (188.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.32 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
8.40
Long Trade:
16 (57.14%)
Short Trade:
12 (42.86%)
Fattore di profitto:
5.91
Profitto previsto:
26.46 USD
Profitto medio:
46.92 USD
Perdita media:
-16.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-88.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.22 USD (3)
Crescita mensile:
16.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.22 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +81.29 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +188.32 USD
Massima perdita consecutiva: -88.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


Non ci sono recensioni
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
