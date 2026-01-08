SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro Attack
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro Attack

Tuncay Ozkocacik
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
19 (67.85%)
Perte trades:
9 (32.14%)
Meilleure transaction:
81.29 USD
Pire transaction:
-58.52 USD
Bénéfice brut:
891.56 USD (7 654 pips)
Perte brute:
-150.74 USD (1 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (188.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
8.40
Longs trades:
16 (57.14%)
Courts trades:
12 (42.86%)
Facteur de profit:
5.91
Rendement attendu:
26.46 USD
Bénéfice moyen:
46.92 USD
Perte moyenne:
-16.75 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-88.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.22 USD (3)
Croissance mensuelle:
16.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
88.22 USD (3.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.29 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +188.32 USD
Perte consécutive maximale: -88.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
51 plus...
This section is currently under construction. A detailed description, including the underlying strategy, risk management principles, and expected market conditions, will be added shortly.

  • Please review the available trading statistics (Drawdown, Profit, Max Deposits, etc.) for current performance evaluation.

  • Always trade responsibly and consider your own risk tolerance.

Thank you for your patience.


Aucun avis
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
