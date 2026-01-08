SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nafees Pro
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
23 (62.16%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (37.84%)
En iyi işlem:
991.88 USD
En kötü işlem:
-75.88 USD
Brüt kâr:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Brüt zarar:
-219.22 USD (13 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (189.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
999.27 USD (3)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.22%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
15.96
Alış işlemleri:
26 (70.27%)
Satış işlemleri:
11 (29.73%)
Kâr faktörü:
10.69
Beklenen getiri:
57.40 USD
Ortalama kâr:
101.87 USD
Ortalama zarar:
-15.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-133.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.08 USD (4)
Aylık büyüme:
132.25%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.79 USD
Maksimum:
133.08 USD (48.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +991.88 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +189.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Forex, endeksler, emtialar, hisse senetleri ve kripto para birimleri üzerinde çalışan disiplinli, çoklu piyasa işlem sinyali. Girişler; harmonikler, RSI uyumsuzluğu, yapı kırılmaları ve çoklu zaman dilimi uyumu ile belirlenir. Risk, tutarlı pozisyon büyüklüğü ve net stop-loss mantığı ile sıkı şekilde kontrol edilir. İstikrarlı ve kural tabanlı performans için tasarlanmıştır.


İnceleme yok
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
