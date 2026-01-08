- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
23 (62.16%)
Negociações com perda:
14 (37.84%)
Melhor negociação:
991.88 USD
Pior negociação:
-75.88 USD
Lucro bruto:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Perda bruta:
-219.22 USD (13 160 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (189.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
999.27 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.22%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
15.96
Negociações longas:
26 (70.27%)
Negociações curtas:
11 (29.73%)
Fator de lucro:
10.69
Valor esperado:
57.40 USD
Lucro médio:
101.87 USD
Perda média:
-15.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-133.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.08 USD (4)
Crescimento mensal:
132.25%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.79 USD
Máximo:
133.08 USD (48.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OneRoyal-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Um sinal de negociação disciplinado e multissetorial que opera em Forex, índices, commodities, ações e criptomoedas. As entradas são baseadas em harmônicos, divergência de RSI, rompimentos de estrutura e alinhamento de múltiplos períodos. O risco é rigorosamente controlado com dimensionamento consistente de posições e lógica clara de stop-loss. Projetado para desempenho estável e baseado em regras.
Sem comentários
