Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
0 comentários
Confiabilidade
61 semanas
0 / 0 USD
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
23 (62.16%)
Negociações com perda:
14 (37.84%)
Melhor negociação:
991.88 USD
Pior negociação:
-75.88 USD
Lucro bruto:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Perda bruta:
-219.22 USD (13 160 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (189.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
999.27 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.22%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
15.96
Negociações longas:
26 (70.27%)
Negociações curtas:
11 (29.73%)
Fator de lucro:
10.69
Valor esperado:
57.40 USD
Lucro médio:
101.87 USD
Perda média:
-15.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-133.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.08 USD (4)
Crescimento mensal:
132.25%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.79 USD
Máximo:
133.08 USD (48.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +991.88 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +189.54 USD
Máxima perda consecutiva: -133.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OneRoyal-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Um sinal de negociação disciplinado e multissetorial que opera em Forex, índices, commodities, ações e criptomoedas. As entradas são baseadas em harmônicos, divergência de RSI, rompimentos de estrutura e alinhamento de múltiplos períodos. O risco é rigorosamente controlado com dimensionamento consistente de posições e lógica clara de stop-loss. Projetado para desempenho estável e baseado em regras.
Sem comentários
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nafees Pro
30 USD por mês
0%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
0%
1:500
Copiar

