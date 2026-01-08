- 成长
交易:
37
盈利交易:
23 (62.16%)
亏损交易:
14 (37.84%)
最好交易:
991.88 USD
最差交易:
-75.88 USD
毛利:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
毛利亏损:
-219.22 USD (13 160 pips)
最大连续赢利:
7 (189.54 USD)
最大连续盈利:
999.27 USD (3)
夏普比率:
0.35
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.22%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 天
采收率:
15.96
长期交易:
26 (70.27%)
短期交易:
11 (29.73%)
利润因子:
10.69
预期回报:
57.40 USD
平均利润:
101.87 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
4 (-133.08 USD)
最大连续亏损:
-133.08 USD (4)
每月增长:
132.25%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
76.79 USD
最大值:
133.08 USD (48.93%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +991.88 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +189.54 USD
最大连续亏损: -133.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OneRoyal-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
这是一款纪律严明的多市场交易信号系统，涵盖外汇、指数、大宗商品、股票和加密货币。交易入场基于谐波结构、RSI 背离、结构突破以及多周期共振。通过稳定的仓位管理和明确的止损逻辑严格控制风险。该信号旨在实现稳健、规则化的交易表现。
没有评论
