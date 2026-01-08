信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nafees Pro
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
0条评论
可靠性
61
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
23 (62.16%)
亏损交易:
14 (37.84%)
最好交易:
991.88 USD
最差交易:
-75.88 USD
毛利:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
毛利亏损:
-219.22 USD (13 160 pips)
最大连续赢利:
7 (189.54 USD)
最大连续盈利:
999.27 USD (3)
夏普比率:
0.35
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.22%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 天
采收率:
15.96
长期交易:
26 (70.27%)
短期交易:
11 (29.73%)
利润因子:
10.69
预期回报:
57.40 USD
平均利润:
101.87 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
4 (-133.08 USD)
最大连续亏损:
-133.08 USD (4)
每月增长:
132.25%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
76.79 USD
最大值:
133.08 USD (48.93%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +991.88 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +189.54 USD
最大连续亏损: -133.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OneRoyal-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

这是一款纪律严明的多市场交易信号系统，涵盖外汇、指数、大宗商品、股票和加密货币。交易入场基于谐波结构、RSI 背离、结构突破以及多周期共振。通过稳定的仓位管理和明确的止损逻辑严格控制风险。该信号旨在实现稳健、规则化的交易表现。


2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nafees Pro
每月30 USD
0%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
0%
1:500
