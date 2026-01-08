СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nafees Pro
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 1 006%
OneRoyal-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
23 (62.16%)
Убыточных трейдов:
14 (37.84%)
Лучший трейд:
991.88 USD
Худший трейд:
-75.88 USD
Общая прибыль:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Общий убыток:
-219.22 USD (13 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (189.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
999.27 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.22%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
26 (70.27%)
Коротких трейдов:
11 (29.73%)
Профит фактор:
10.69
Мат. ожидание:
57.40 USD
Средняя прибыль:
101.87 USD
Средний убыток:
-15.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-133.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.08 USD (4)
Прирост в месяц:
132.25%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.79 USD
Максимальная:
133.08 USD (48.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.93% (133.08 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +991.88 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +189.54 USD
Макс. убыток в серии: -133.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OneRoyal-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Дисциплинированный мульти-рыночный торговый сигнал, работающий на Forex, индексах, сырьевых товарах, акциях и криптовалютах. Входы формируются на основе гармонических моделей, дивергенции RSI, пробоев структуры и многофреймового анализа. Риски строго контролируются за счёт стабильного размера позиций и чёткой логики стоп-лоссов. Сигнал ориентирован на стабильную, правил-ориентированную торговлю.
Нет отзывов
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nafees Pro
30 USD в месяц
1 006%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
49%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.