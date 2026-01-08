- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
23 (62.16%)
Убыточных трейдов:
14 (37.84%)
Лучший трейд:
991.88 USD
Худший трейд:
-75.88 USD
Общая прибыль:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Общий убыток:
-219.22 USD (13 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (189.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
999.27 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.22%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
15.96
Длинных трейдов:
26 (70.27%)
Коротких трейдов:
11 (29.73%)
Профит фактор:
10.69
Мат. ожидание:
57.40 USD
Средняя прибыль:
101.87 USD
Средний убыток:
-15.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-133.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.08 USD (4)
Прирост в месяц:
132.25%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.79 USD
Максимальная:
133.08 USD (48.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.93% (133.08 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +991.88 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +189.54 USD
Макс. убыток в серии: -133.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OneRoyal-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Дисциплинированный мульти-рыночный торговый сигнал, работающий на Forex, индексах, сырьевых товарах, акциях и криптовалютах. Входы формируются на основе гармонических моделей, дивергенции RSI, пробоев структуры и многофреймового анализа. Риски строго контролируются за счёт стабильного размера позиций и чёткой логики стоп-лоссов. Сигнал ориентирован на стабильную, правил-ориентированную торговлю.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 006%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
USD
49%
1:500