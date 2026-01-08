- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Un signal de trading discipliné et multi-marché opérant sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies. Les entrées sont basées sur les harmoniques, les divergences RSI, les cassures de structure et l’alignement multi‑unités de temps. Le risque est strictement contrôlé grâce à une taille de position cohérente et une logique de stop-loss claire. Conçu pour une performance stable et basée sur des règles.
