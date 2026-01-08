SignauxSections
Nafees Pro

0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
23 (62.16%)
Perte trades:
14 (37.84%)
Meilleure transaction:
991.88 USD
Pire transaction:
-75.88 USD
Bénéfice brut:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Perte brute:
-219.22 USD (13 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (189.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
999.27 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.22%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
15.96
Longs trades:
26 (70.27%)
Courts trades:
11 (29.73%)
Facteur de profit:
10.69
Rendement attendu:
57.40 USD
Bénéfice moyen:
101.87 USD
Perte moyenne:
-15.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-133.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.08 USD (4)
Croissance mensuelle:
132.25%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.79 USD
Maximal:
133.08 USD (48.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Un signal de trading discipliné et multi-marché opérant sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies. Les entrées sont basées sur les harmoniques, les divergences RSI, les cassures de structure et l’alignement multi‑unités de temps. Le risque est strictement contrôlé grâce à une taille de position cohérente et une logique de stop-loss claire. Conçu pour une performance stable et basée sur des règles.


Aucun avis
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
