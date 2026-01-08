Un signal de trading discipliné et multi-marché opérant sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies. Les entrées sont basées sur les harmoniques, les divergences RSI, les cassures de structure et l’alignement multi‑unités de temps. Le risque est strictement contrôlé grâce à une taille de position cohérente et une logique de stop-loss claire. Conçu pour une performance stable et basée sur des règles.