シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nafees Pro
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
レビュー0件
信頼性
61週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
OneRoyal-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
23 (62.16%)
損失トレード:
14 (37.84%)
ベストトレード:
991.88 USD
最悪のトレード:
-75.88 USD
総利益:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
総損失:
-219.22 USD (13 160 pips)
最大連続の勝ち:
7 (189.54 USD)
最大連続利益:
999.27 USD (3)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.22%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 日
リカバリーファクター:
15.96
長いトレード:
26 (70.27%)
短いトレード:
11 (29.73%)
プロフィットファクター:
10.69
期待されたペイオフ:
57.40 USD
平均利益:
101.87 USD
平均損失:
-15.66 USD
最大連続の負け:
4 (-133.08 USD)
最大連続損失:
-133.08 USD (4)
月間成長:
132.25%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.79 USD
最大の:
133.08 USD (48.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +991.88 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +189.54 USD
最大連続損失: -133.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OneRoyal-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

外国為替、指数、商品、株式、暗号資産を対象とした、規律あるマルチマーケット取引シグナルです。エントリーはハーモニクス、RSIのダイバージェンス、構造のブレイク、マルチタイムフレームの整合性に基づいています。リスクはポジションサイズの一貫性と明確なストップロスロジックにより厳格に管理されます。安定したルールベースのパフォーマンスを目指しています。


レビューなし
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nafees Pro
30 USD/月
0%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
0%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください