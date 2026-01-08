SegnaliSezioni
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

0 recensioni
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
23 (62.16%)
Loss Trade:
14 (37.84%)
Best Trade:
991.88 USD
Worst Trade:
-75.88 USD
Profitto lordo:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Perdita lorda:
-219.22 USD (13 160 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (189.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
999.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
15.96
Long Trade:
26 (70.27%)
Short Trade:
11 (29.73%)
Fattore di profitto:
10.69
Profitto previsto:
57.40 USD
Profitto medio:
101.87 USD
Perdita media:
-15.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-133.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.08 USD (4)
Crescita mensile:
132.25%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.79 USD
Massimale:
133.08 USD (48.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +991.88 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +189.54 USD
Massima perdita consecutiva: -133.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Un segnale di trading disciplinato e multi-mercato che opera su Forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute. Gli ingressi si basano su armonici, divergenze RSI, rotture di struttura e allineamento su più timeframe. Il rischio è rigorosamente controllato con dimensionamento coerente delle posizioni e logica chiara di stop-loss. Progettato per una performance stabile e basata su regole.


Non ci sono recensioni
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nafees Pro
30USD al mese
0%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
0%
1:500
Copia

