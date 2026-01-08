- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
23 (62.16%)
Loss Trade:
14 (37.84%)
Best Trade:
991.88 USD
Worst Trade:
-75.88 USD
Profitto lordo:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Perdita lorda:
-219.22 USD (13 160 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (189.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
999.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
15.96
Long Trade:
26 (70.27%)
Short Trade:
11 (29.73%)
Fattore di profitto:
10.69
Profitto previsto:
57.40 USD
Profitto medio:
101.87 USD
Perdita media:
-15.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-133.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.08 USD (4)
Crescita mensile:
132.25%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.79 USD
Massimale:
133.08 USD (48.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +991.88 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +189.54 USD
Massima perdita consecutiva: -133.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Un segnale di trading disciplinato e multi-mercato che opera su Forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute. Gli ingressi si basano su armonici, divergenze RSI, rotture di struttura e allineamento su più timeframe. Il rischio è rigorosamente controllato con dimensionamento coerente delle posizioni e logica chiara di stop-loss. Progettato per una performance stabile e basata su regole.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
USD
0%
1:500