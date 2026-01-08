- Wachstum
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
23 (62.16%)
Verlusttrades:
14 (37.84%)
Bester Trade:
991.88 USD
Schlechtester Trade:
-75.88 USD
Bruttoprofit:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Bruttoverlust:
-219.22 USD (13 160 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (189.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
999.27 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.22%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
15.96
Long-Positionen:
26 (70.27%)
Short-Positionen:
11 (29.73%)
Profit-Faktor:
10.69
Mathematische Gewinnerwartung:
57.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-133.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.08 USD (4)
Wachstum pro Monat :
132.25%
Algo-Trading:
51%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.79 USD
Maximaler:
133.08 USD (48.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|XAUUSD
|3
|ETHUSD.
|2
|NQ100.H5
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|XPTUSD
|2
|USTEC
|1
|BTCUSD.
|1
|UK100
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|51
|XAGUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-46
|AUDJPY
|18
|XAUUSD
|181
|ETHUSD.
|42
|NQ100.H5
|57
|NZDCAD
|45
|CHFJPY
|11
|GBPCHF
|46
|USDCAD
|0
|NZDJPY
|-1
|XPTUSD
|8
|USTEC
|0
|BTCUSD.
|325
|UK100
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|875
|XAGUSD
|28K
|AUDUSD
|2K
|AUDJPY
|952
|XAUUSD
|22K
|ETHUSD.
|46K
|NQ100.H5
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|CHFJPY
|442
|GBPCHF
|913
|USDCAD
|47
|NZDJPY
|0
|XPTUSD
|-48
|USTEC
|-22
|BTCUSD.
|3.3M
|UK100
|507
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +991.88 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +189.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OneRoyal-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Ein diszipliniertes Multi-Markt-Handelssignal, das auf Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Kryptowährungen basiert. Einstiege erfolgen durch Harmonics, RSI-Divergenzen, Strukturbrüche und Mehrzeitrahmen-Abgleich. Das Risiko wird streng kontrolliert durch konsistente Positionsgrößen und klare Stop-Loss-Logik. Entwickelt für stabile, regelbasierte Leistung.
