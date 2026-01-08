SignaleKategorien
Muhammad Nafis Javed

Nafees Pro

Muhammad Nafis Javed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
OneRoyal-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
23 (62.16%)
Verlusttrades:
14 (37.84%)
Bester Trade:
991.88 USD
Schlechtester Trade:
-75.88 USD
Bruttoprofit:
2 343.08 USD (3 395 092 pips)
Bruttoverlust:
-219.22 USD (13 160 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (189.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
999.27 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.22%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
15.96
Long-Positionen:
26 (70.27%)
Short-Positionen:
11 (29.73%)
Profit-Faktor:
10.69
Mathematische Gewinnerwartung:
57.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-133.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.08 USD (4)
Wachstum pro Monat :
132.25%
Algo-Trading:
51%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.79 USD
Maximaler:
133.08 USD (48.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 4
XAGUSD 4
AUDUSD 4
AUDJPY 3
XAUUSD 3
ETHUSD. 2
NQ100.H5 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
XPTUSD 2
USTEC 1
BTCUSD. 1
UK100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 51
XAGUSD 1.4K
AUDUSD -46
AUDJPY 18
XAUUSD 181
ETHUSD. 42
NQ100.H5 57
NZDCAD 45
CHFJPY 11
GBPCHF 46
USDCAD 0
NZDJPY -1
XPTUSD 8
USTEC 0
BTCUSD. 325
UK100 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 875
XAGUSD 28K
AUDUSD 2K
AUDJPY 952
XAUUSD 22K
ETHUSD. 46K
NQ100.H5 28K
NZDCAD 1.1K
CHFJPY 442
GBPCHF 913
USDCAD 47
NZDJPY 0
XPTUSD -48
USTEC -22
BTCUSD. 3.3M
UK100 507
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +991.88 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +189.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OneRoyal-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ein diszipliniertes Multi-Markt-Handelssignal, das auf Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Kryptowährungen basiert. Einstiege erfolgen durch Harmonics, RSI-Divergenzen, Strukturbrüche und Mehrzeitrahmen-Abgleich. Das Risiko wird streng kontrolliert durch konsistente Positionsgrößen und klare Stop-Loss-Logik. Entwickelt für stabile, regelbasierte Leistung.


Keine Bewertungen
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 17 days. This comprises 4.01% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nafees Pro
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
2K
USD
61
51%
37
62%
100%
10.68
57.40
USD
0%
1:500
Kopieren

