- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
2.10 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
2.10 USD (598 pips)
Brüt zarar:
-1.00 USD (498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.10 USD (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
20.03%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.00 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
1.00 USD (1.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.63% (0.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.10 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
@wirofx
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
2
50%
20%
2.10
0.55
USD
USD
1%
1:200