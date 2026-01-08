- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
7 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
6 (46.15%)
Mejor transacción:
2.15 USD
Peor transacción:
-1.13 USD
Beneficio Bruto:
10.56 USD (4 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.13 USD (2 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
24.56%
Carga máxima del depósito:
14.48%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
6 (46.15%)
Transacciones Cortas:
7 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
0.34 USD
Beneficio medio:
1.51 USD
Pérdidas medias:
-1.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.96 USD (2)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
2.13 USD (2.06%)
Reducción relativa:
De balance:
2.06% (2.13 USD)
De fondos:
0.85% (0.88 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
GOLDm#
13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
GOLDm#
4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
GOLDm#
1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +2.15 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
@wirofx
