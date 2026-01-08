SeñalesSecciones
Wiro Riwansah

WIRO RIWANSAH

Wiro Riwansah
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 4%
XMGlobal-MT5 15
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
7 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
6 (46.15%)
Mejor transacción:
2.15 USD
Peor transacción:
-1.13 USD
Beneficio Bruto:
10.56 USD (4 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.13 USD (2 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
24.56%
Carga máxima del depósito:
14.48%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
6 (46.15%)
Transacciones Cortas:
7 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
0.34 USD
Beneficio medio:
1.51 USD
Pérdidas medias:
-1.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.96 USD (2)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
2.13 USD (2.06%)
Reducción relativa:
De balance:
2.06% (2.13 USD)
De fondos:
0.85% (0.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Reducción
Mejor transacción: +2.15 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.96 USD

The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.

This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.

By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.

2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 05:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 02:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
