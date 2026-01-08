SegnaliSezioni
Wiro Riwansah

Wiro Riwansah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
XMGlobal-MT5 15
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
2.10 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
2.10 USD (598 pips)
Perdita lorda:
-1.00 USD (498 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
20.03%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
1.00 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.63% (0.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.10 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.

This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.

By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.

@wirofx
Non ci sono recensioni
2026.01.08 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 02:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WIRO RIWANSAH
30USD al mese
1%
0
0
USD
103
USD
1
0%
2
50%
20%
2.10
0.55
USD
1%
1:200
