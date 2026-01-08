- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
1 (50.00%)
Perte trades:
1 (50.00%)
Meilleure transaction:
2.10 USD
Pire transaction:
-1.00 USD
Bénéfice brut:
2.10 USD (598 pips)
Perte brute:
-1.00 USD (498 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (2.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.10 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
20.03%
Charge de dépôt maximale:
14.48%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
2 (100.00%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
2.10 USD
Perte moyenne:
-1.00 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 USD
Maximal:
1.00 USD (1.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.63% (0.62 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.10 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.10 USD
Perte consécutive maximale: -1.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
@wirofx
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
1%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
2
50%
20%
2.10
0.55
USD
USD
1%
1:200