Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
7 (53.84%)
Убыточных трейдов:
6 (46.15%)
Лучший трейд:
2.15 USD
Худший трейд:
-1.13 USD
Общая прибыль:
10.56 USD (4 099 pips)
Общий убыток:
-6.13 USD (2 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
24.56%
Макс. загрузка депозита:
14.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
6 (46.15%)
Коротких трейдов:
7 (53.85%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-1.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.96 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
2.13 USD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (2.13 USD)
По эквити:
0.85% (0.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +2.15 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.25 USD
Макс. убыток в серии: -1.96 USD
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
@wirofx
