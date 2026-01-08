SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / WIRO RIWANSAH
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
XMGlobal-MT5 15
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
6 (50.00%)
Negociações com perda:
6 (50.00%)
Melhor negociação:
2.15 USD
Pior negociação:
-1.13 USD
Lucro bruto:
10.54 USD (4 088 pips)
Perda bruta:
-6.13 USD (2 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
22.55%
Depósito máximo carregado:
14.48%
Último negócio:
54 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
5 (41.67%)
Negociações curtas:
7 (58.33%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
1.76 USD
Perda média:
-1.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.96 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
2.13 USD (2.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.06% (2.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.85% (0.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.15 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.

This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.

By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.

@wirofx
Sem comentários
2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 05:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 02:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 02:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WIRO RIWANSAH
30 USD por mês
4%
0
0
USD
104
USD
1
0%
12
50%
23%
1.71
0.37
USD
2%
1:200
Copiar

