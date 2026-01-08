- Crescimento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
6 (50.00%)
Negociações com perda:
6 (50.00%)
Melhor negociação:
2.15 USD
Pior negociação:
-1.13 USD
Lucro bruto:
10.54 USD (4 088 pips)
Perda bruta:
-6.13 USD (2 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
22.55%
Depósito máximo carregado:
14.48%
Último negócio:
54 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
5 (41.67%)
Negociações curtas:
7 (58.33%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
1.76 USD
Perda média:
-1.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.96 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
2.13 USD (2.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.06% (2.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.85% (0.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Melhor negociação: +2.15 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
