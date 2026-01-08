- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
6 (50.00%)
損失トレード:
6 (50.00%)
ベストトレード:
2.15 USD
最悪のトレード:
-1.13 USD
総利益:
10.54 USD (4 088 pips)
総損失:
-6.13 USD (2 700 pips)
最大連続の勝ち:
2 (4.25 USD)
最大連続利益:
4.25 USD (2)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
24.56%
最大入金額:
14.48%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
2.07
長いトレード:
5 (41.67%)
短いトレード:
7 (58.33%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
0.37 USD
平均利益:
1.76 USD
平均損失:
-1.02 USD
最大連続の負け:
2 (-1.96 USD)
最大連続損失:
-1.96 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
2.13 USD (2.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.06% (2.13 USD)
エクイティによる:
0.85% (0.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.15 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.25 USD
最大連続損失: -1.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The Reversal Trading Method focuses on capturing price reversals at key market extremes after a strong impulsive move. Trades are executed only at high-probability areas such as strong support and resistance or supply and demand zones, supported by clear price action confirmation.
This strategy applies strict risk management, using a fixed 1% risk per trade with a Risk-Reward ratio of 1:2. Each trade is structured to limit losses while allowing profits to grow efficiently. The method targets a daily profit of 5%, while maintaining controlled drawdown through disciplined position sizing and limited daily entries.
By prioritizing quality setups, confirmation-based entries, and consistent execution, this reversal approach is designed to deliver steady performance with low drawdown and sustainable account growth.
@wirofx
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
0%
12
50%
25%
1.71
0.37
USD
USD
2%
1:200