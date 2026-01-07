Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04 0.00 × 6 ICMarkets-Live14 0.00 × 10 ICMarkets-Live15 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 1 AlphaTradex2-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.07 × 88 ICMarketsSC-Live33 0.07 × 14 ICMarkets-Live07 0.17 × 127 ICMarkets-Live18 0.19 × 47 ICMarketsSC-Live04 0.23 × 69 ICMarkets-Live03 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.51 × 45 Tickmill-Live08 0.75 × 4 Tickcopy-Real 0.75 × 4 Tickmill-Live04 0.80 × 15 Pepperstone-Edge09 0.97 × 64 ICMarkets-Live16 1.00 × 3 Tickmill-Live10 1.00 × 2 TitanFX-01 1.38 × 21 ICMarketsSC-Live26 1.45 × 49 Tickmill-Live02 2.48 × 25 10 daha fazla...