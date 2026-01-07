SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wolf Trade
Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa

Wolf Trade

Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.58 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.58 USD (110 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.58 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.58 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 10
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.07 × 88
ICMarketsSC-Live33
0.07 × 14
ICMarkets-Live07
0.17 × 127
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
ICMarkets-Live03
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live08
0.75 × 4
Tickcopy-Real
0.75 × 4
Tickmill-Live04
0.80 × 15
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
Tickmill-Live10
1.00 × 2
TitanFX-01
1.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
1.45 × 49
Tickmill-Live02
2.48 × 25
10 daha fazla...
Hello enjoy the low risk trading
İnceleme yok
2026.01.07 22:59
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 22:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
