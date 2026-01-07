SeñalesSecciones
Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa

Wolf Trade

Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.75 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.99 USD (672 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
2.53
Actividad comercial:
42.09%
Carga máxima del depósito:
1.34%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
0.44 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.17% (2.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 438
AUDNZD 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.75 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 166
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.51 × 45
ICMarkets-Live07
0.55 × 267
Tickmill-Live04
0.65 × 136
Tickcopy-Real
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
Tickmill-Live02
1.14 × 165
Tickmill-Live
1.21 × 105
ICMarketsSC-Live26
1.29 × 111
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
otros 15...
Hello enjoy the low risk trading
No hay comentarios
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Share of trading days is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 22:59
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 22:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
