- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
3 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.58 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1.18 USD (234 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (1.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
2.96
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
1.34%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (33.33%)
Short-Positionen:
2 (66.67%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.14% (0.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.58 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.07 × 88
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 127
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 15
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
TitanFX-01
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.45 × 49
|
Tickmill-Live02
|2.48 × 25
noch 10 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hello enjoy the low risk trading
Keine Bewertungen