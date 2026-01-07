СигналыРазделы
Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa

Wolf Trade

Ahmed Mosbah Mohamed Mohamed Gomaa
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.75 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.99 USD (672 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (3.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
2.53
Торговая активность:
42.09%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.44 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.17% (2.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 6
AUDNZD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 438
AUDNZD 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.75 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.99 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 166
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.51 × 45
ICMarkets-Live07
0.55 × 267
Tickmill-Live04
0.65 × 136
Tickcopy-Real
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
Tickmill-Live02
1.14 × 165
Tickmill-Live
1.21 × 105
ICMarketsSC-Live26
1.29 × 111
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
еще 15...
Hello enjoy the low risk trading
Нет отзывов
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Share of trading days is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 22:59
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 22:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 22:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wolf Trade
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
204
USD
1
100%
9
100%
42%
n/a
0.44
USD
1%
1:500
Копировать

