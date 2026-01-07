- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.75 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.99 USD (672 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (3.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
2.53
Торговая активность:
42.09%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.44 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.17% (2.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|438
|AUDNZD
|234
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.75 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.99 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|0.34 × 166
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
ICMarkets-Live07
|0.55 × 267
|
Tickmill-Live04
|0.65 × 136
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|1.14 × 165
|
Tickmill-Live
|1.21 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|1.29 × 111
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
Hello enjoy the low risk trading
Hello enjoy the low risk trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
1
100%
9
100%
42%
n/a
0.44
USD
USD
1%
1:500