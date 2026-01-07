- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.58 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.58 USD (110 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.58 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.07 × 88
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 127
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 15
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
TitanFX-01
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.45 × 49
|
Tickmill-Live02
|2.48 × 25
