- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.58 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1.18 USD (234 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (1.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
2.96
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
1.34%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (33.33%)
Negociações curtas:
2 (66.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
0.39 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (0.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.07 × 88
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 127
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 15
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
TitanFX-01
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.45 × 49
|
Tickmill-Live02
|2.48 × 25
10 mais ...
