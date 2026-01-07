- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.75 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
3.99 USD (672 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
9 (3.99 USD)
연속 최대 이익:
3.99 USD (9)
샤프 비율:
2.53
거래 활동:
42.09%
최대 입금량:
1.34%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
0.44 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.17% (2.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|438
|AUDNZD
|234
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.75 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +3.99 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|0.34 × 166
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
ICMarkets-Live07
|0.55 × 267
|
Tickmill-Live04
|0.65 × 136
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|1.14 × 165
|
Tickmill-Live
|1.21 × 105
|
ICMarketsSC-Live26
|1.29 × 111
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
Hello enjoy the low risk trading
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
1
100%
9
100%
42%
n/a
0.44
USD
USD
1%
1:500