- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.58 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1.18 USD (234 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (1.18 USD)
最大连续盈利:
1.18 USD (3)
夏普比率:
2.96
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
1.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
0.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.14% (0.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.58 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1.18 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.07 × 88
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 127
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 15
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
TitanFX-01
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.45 × 49
|
Tickmill-Live02
|2.48 × 25
Hello enjoy the low risk trading
没有评论