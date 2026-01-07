- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
-3.67 USD
Brüt kâr:
6.80 USD (99 pips)
Brüt zarar:
-5.28 USD (49 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.22 USD (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
33.91%
Maks. mevduat yükü:
38.94%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-5.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.67 USD (1)
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
3.91 USD (3.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.58% (3.73 USD)
Varlığa göre:
6.67% (6.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|-4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|31
|EURCAD
|39
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|-49
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.11 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 4173
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 14
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real7
|1.92 × 25
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
