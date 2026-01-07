Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 0.00 × 2 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.11 × 9 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 RoboForex-ECN 0.63 × 4173 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 ICMarkets-MT5 0.71 × 14 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.17 × 12 RoboMarketsSC-ECN 1.20 × 41 ICMarketsEU-MT5-2 1.41 × 141 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.55 × 319 BCS5-Real 1.64 × 28 CapitalPointTrading-MT5-4 1.68 × 803 Exness-MT5Real8 1.71 × 146 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 VantageInternational-Live 7 1.89 × 187 Exness-MT5Real7 1.92 × 25 113 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya