SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradingAdmin100
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
-3.67 USD
Brüt kâr:
6.80 USD (99 pips)
Brüt zarar:
-5.28 USD (49 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.22 USD (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
33.91%
Maks. mevduat yükü:
38.94%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-5.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.67 USD (1)
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
3.91 USD (3.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.58% (3.73 USD)
Varlığa göre:
6.67% (6.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
NZDCAD -4
EURUSD 0
GBPUSD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 31
EURCAD 39
AUDUSD 9
NZDUSD 3
USDCAD 9
NZDCAD -49
EURUSD 4
GBPUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.63 × 4173
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.71 × 14
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
BCS5-Real
1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
Exness-MT5Real7
1.92 × 25
113 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

İnceleme yok
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TradingAdmin100
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
102
USD
1
93%
16
93%
34%
1.28
0.10
USD
7%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.