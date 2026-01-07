SegnaliSezioni
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
-3.67 USD
Profitto lordo:
6.80 USD (99 pips)
Perdita lorda:
-5.28 USD (49 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.22 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
33.91%
Massimo carico di deposito:
38.94%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-5.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.67 USD (1)
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
3.91 USD (3.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.58% (3.73 USD)
Per equità:
6.67% (6.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
NZDCAD -4
EURUSD 0
GBPUSD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 31
EURCAD 39
AUDUSD 9
NZDUSD 3
USDCAD 9
NZDCAD -49
EURUSD 4
GBPUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.22 USD
Massima perdita consecutiva: -3.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.63 × 4173
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.71 × 14
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
BCS5-Real
1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
Exness-MT5Real7
1.92 × 25
113 più
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

Non ci sono recensioni
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TradingAdmin100
30USD al mese
2%
0
0
USD
102
USD
1
93%
16
93%
34%
1.28
0.10
USD
7%
1:300
