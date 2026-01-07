- Incremento
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
23 (95.83%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.17%)
Mejor transacción:
2.12 USD
Peor transacción:
-3.67 USD
Beneficio Bruto:
10.12 USD (132 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.00 USD (49 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
19.46%
Carga máxima del depósito:
38.94%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
9 (37.50%)
Transacciones Cortas:
15 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.44 USD
Pérdidas medias:
-6.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.12%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.13 USD
Máxima:
3.91 USD (3.75%)
Reducción relativa:
De balance:
3.58% (3.73 USD)
De fondos:
6.67% (6.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|NZDCAD
|-3
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|EURGBP
|1
|AUDCAD
|0
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|34
|EURCAD
|39
|USDCAD
|13
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|-45
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|3
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Mejor transacción: +2.12 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 4707
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 15
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
FXCC1-Trade
|1.50 × 6
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
ICTrading-MT5-4
|1.69 × 85
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
otros 118...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
