SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TradingAdmin100
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 4%
RoboForex-ECN
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
23 (95.83%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.17%)
Mejor transacción:
2.12 USD
Peor transacción:
-3.67 USD
Beneficio Bruto:
10.12 USD (132 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.00 USD (49 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (4.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
19.46%
Carga máxima del depósito:
38.94%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
9 (37.50%)
Transacciones Cortas:
15 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.44 USD
Pérdidas medias:
-6.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.12%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.13 USD
Máxima:
3.91 USD (3.75%)
Reducción relativa:
De balance:
3.58% (3.73 USD)
De fondos:
6.67% (6.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 5
EURCAD 3
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
NZDCAD 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
USDCAD 0
AUDUSD 1
NZDUSD 0
NZDCAD -3
EURUSD 0
GBPUSD 0
EURCHF 0
EURGBP 1
AUDCAD 0
NZDCHF 1
CADCHF 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 34
EURCAD 39
USDCAD 13
AUDUSD 9
NZDUSD 3
NZDCAD -45
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURCHF 4
EURGBP 7
AUDCAD 3
NZDCHF 4
CADCHF 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.12 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.65 × 4707
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
FXCC1-Trade
1.50 × 6
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
ICTrading-MT5-4
1.69 × 85
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
otros 118...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

No hay comentarios
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TradingAdmin100
30 USD al mes
4%
0
0
USD
104
USD
1
96%
24
95%
19%
1.68
0.17
USD
7%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.