Trades:
16
Bénéfice trades:
15 (93.75%)
Perte trades:
1 (6.25%)
Meilleure transaction:
2.12 USD
Pire transaction:
-3.67 USD
Bénéfice brut:
6.80 USD (99 pips)
Perte brute:
-5.28 USD (49 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (5.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
33.91%
Charge de dépôt maximale:
38.94%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
5 (31.25%)
Courts trades:
11 (68.75%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-5.28 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.67 USD (1)
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 USD
Maximal:
3.91 USD (3.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.58% (3.73 USD)
Par fonds propres:
6.67% (6.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|-4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|31
|EURCAD
|39
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|-49
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.12 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.22 USD
Perte consécutive maximale: -3.67 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.11 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 4173
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 14
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real7
|1.92 × 25
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
Aucun avis
