Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
15 (93.75%)
Perte trades:
1 (6.25%)
Meilleure transaction:
2.12 USD
Pire transaction:
-3.67 USD
Bénéfice brut:
6.80 USD (99 pips)
Perte brute:
-5.28 USD (49 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (5.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.22 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
33.91%
Charge de dépôt maximale:
38.94%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
5 (31.25%)
Courts trades:
11 (68.75%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-5.28 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.67 USD (1)
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 USD
Maximal:
3.91 USD (3.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.58% (3.73 USD)
Par fonds propres:
6.67% (6.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
NZDCAD -4
EURUSD 0
GBPUSD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 31
EURCAD 39
AUDUSD 9
NZDUSD 3
USDCAD 9
NZDCAD -49
EURUSD 4
GBPUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.12 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.22 USD
Perte consécutive maximale: -3.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.63 × 4173
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.71 × 14
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
BCS5-Real
1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
Exness-MT5Real7
1.92 × 25
113 plus...
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

Aucun avis
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TradingAdmin100
30 USD par mois
2%
0
0
USD
102
USD
1
93%
16
93%
34%
1.28
0.10
USD
7%
1:300
