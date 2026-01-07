СигналыРазделы
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 3%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
2.12 USD
Худший трейд:
-3.67 USD
Общая прибыль:
8.13 USD (110 pips)
Общий убыток:
-5.59 USD (49 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (5.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.22 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
29.31%
Макс. загрузка депозита:
38.94%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
5 (27.78%)
Коротких трейдов:
13 (72.22%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.48 USD
Средний убыток:
-5.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.67 USD (1)
Прирост в месяц:
2.61%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
3.91 USD (3.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (3.73 USD)
По эквити:
6.67% (6.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
NZDCAD -4
EURUSD 0
GBPUSD 0
EURCHF 0
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 31
EURCAD 39
AUDUSD 9
NZDUSD 3
USDCAD 9
NZDCAD -49
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURCHF 4
EURGBP 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.12 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.22 USD
Макс. убыток в серии: -3.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.11 × 9
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.61 × 4402
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.71 × 14
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
BCS5-Real
1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Exness-MT5Real7
1.78 × 27
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

Нет отзывов
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
