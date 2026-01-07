- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
2.12 USD
Худший трейд:
-3.67 USD
Общая прибыль:
8.13 USD (110 pips)
Общий убыток:
-5.59 USD (49 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (5.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.22 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
29.31%
Макс. загрузка депозита:
38.94%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
5 (27.78%)
Коротких трейдов:
13 (72.22%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.48 USD
Средний убыток:
-5.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.67 USD (1)
Прирост в месяц:
2.61%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
3.91 USD (3.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (3.73 USD)
По эквити:
6.67% (6.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|-4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|31
|EURCAD
|39
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|-49
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
|EURGBP
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.12 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.22 USD
Макс. убыток в серии: -3.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.11 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.61 × 4402
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 14
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 27
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
Нет отзывов
