- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
16 (94.11%)
Negociações com perda:
1 (5.88%)
Melhor negociação:
2.12 USD
Pior negociação:
-3.67 USD
Lucro bruto:
7.31 USD (103 pips)
Perda bruta:
-5.40 USD (49 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (5.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.22 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
29.31%
Depósito máximo carregado:
38.94%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
5 (29.41%)
Negociações curtas:
12 (70.59%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-5.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.67 USD (1)
Crescimento mensal:
1.91%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
3.91 USD (3.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.58% (3.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.67% (6.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|-4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|31
|EURCAD
|39
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|-49
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.12 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.22 USD
Máxima perda consecutiva: -3.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.11 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 4186
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 14
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
FXCC1-Trade
|1.80 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
113 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
94%
17
94%
29%
1.35
0.11
USD
USD
7%
1:300