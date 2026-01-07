- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
16 (94.11%)
損失トレード:
1 (5.88%)
ベストトレード:
2.12 USD
最悪のトレード:
-3.67 USD
総利益:
7.31 USD (103 pips)
総損失:
-5.40 USD (49 pips)
最大連続の勝ち:
9 (5.22 USD)
最大連続利益:
5.22 USD (9)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
29.31%
最大入金額:
38.94%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
5 (29.41%)
短いトレード:
12 (70.59%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-5.40 USD
最大連続の負け:
1 (-3.67 USD)
最大連続損失:
-3.67 USD (1)
月間成長:
1.91%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
3.91 USD (3.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (3.73 USD)
エクイティによる:
6.67% (6.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|1
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|-4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|31
|EURCAD
|39
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|-49
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.12 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.22 USD
最大連続損失: -3.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageFX-Live
|0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.11 × 9
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
RoboForex-ECN
|0.63 × 4186
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
ICMarkets-MT5
|0.71 × 14
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
BCS5-Real
|1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
FXCC1-Trade
|1.80 × 5
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:
- The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
- The account must be registered with the Partner ID "vygct".
- A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.
This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.
