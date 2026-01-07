シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TradingAdmin100
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin100

Juan David Ochoa Garcia
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
16 (94.11%)
損失トレード:
1 (5.88%)
ベストトレード:
2.12 USD
最悪のトレード:
-3.67 USD
総利益:
7.31 USD (103 pips)
総損失:
-5.40 USD (49 pips)
最大連続の勝ち:
9 (5.22 USD)
最大連続利益:
5.22 USD (9)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
29.31%
最大入金額:
38.94%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
5 (29.41%)
短いトレード:
12 (70.59%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-5.40 USD
最大連続の負け:
1 (-3.67 USD)
最大連続損失:
-3.67 USD (1)
月間成長:
1.91%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
3.91 USD (3.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (3.73 USD)
エクイティによる:
6.67% (6.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 1
EURCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
NZDCAD -4
EURUSD 0
GBPUSD 0
EURCHF 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 31
EURCAD 39
AUDUSD 9
NZDUSD 3
USDCAD 9
NZDCAD -49
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURCHF 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.12 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.22 USD
最大連続損失: -3.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.63 × 4186
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.71 × 14
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
BCS5-Real
1.64 × 28
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.80 × 5
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.

レビューなし
2026.01.07 21:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TradingAdmin100
30 USD/月
2%
0
0
USD
103
USD
1
94%
17
94%
29%
1.35
0.11
USD
7%
1:300
コピー

