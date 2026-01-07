SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
29 (70.73%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (29.27%)
En iyi işlem:
408.00 JPY
En kötü işlem:
-551.00 JPY
Brüt kâr:
2 160.00 JPY (1 478 pips)
Brüt zarar:
-2 678.00 JPY (1 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (602.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
680.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
3.38%
Maks. mevduat yükü:
49.21%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
41 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-12.63 JPY
Ortalama kâr:
74.48 JPY
Ortalama zarar:
-223.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-528.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-551.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-3.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 172.00 JPY
Maksimum:
2 412.00 JPY (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.37% (2 411.00 JPY)
Varlığa göre:
2.38% (366.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -186
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +408.00 JPY
En kötü işlem: -551 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +602.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -528.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
İnceleme yok
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.