İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
29 (70.73%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (29.27%)
En iyi işlem:
408.00 JPY
En kötü işlem:
-551.00 JPY
Brüt kâr:
2 160.00 JPY (1 478 pips)
Brüt zarar:
-2 678.00 JPY (1 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (602.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
680.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
3.38%
Maks. mevduat yükü:
49.21%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
41 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-12.63 JPY
Ortalama kâr:
74.48 JPY
Ortalama zarar:
-223.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-528.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-551.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-3.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 172.00 JPY
Maksimum:
2 412.00 JPY (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.37% (2 411.00 JPY)
Varlığa göre:
2.38% (366.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-186
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +408.00 JPY
En kötü işlem: -551 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +602.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -528.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
İnceleme yok
