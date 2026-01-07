A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsSC-Live4 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 1.17 × 6 FPMarketsLLC-Live4 1.50 × 76 Fyntura-Live 5.00 × 2 RoboForex-ECN 7.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 7.49 × 86 OctaFX-Real3 27.00 × 1