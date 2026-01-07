SinaisSeções
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2026 -19%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
36 (65.45%)
Negociações com perda:
19 (34.55%)
Melhor negociação:
408.00 JPY
Pior negociação:
-891.00 JPY
Lucro bruto:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
Perda bruta:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (602.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
680.00 JPY (6)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
3.38%
Depósito máximo carregado:
56.05%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
55 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-52.49 JPY
Lucro médio:
68.69 JPY
Perda média:
-282.11 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 657.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 657.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
-18.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 887.00 JPY
Máximo:
4 127.00 JPY (24.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.60% (4 127.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
7.03% (952.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -25
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +408.00 JPY
Pior negociação: -891 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +602.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -1 657.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
Sem comentários
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
