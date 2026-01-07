- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
36 (65.45%)
Negociações com perda:
19 (34.55%)
Melhor negociação:
408.00 JPY
Pior negociação:
-891.00 JPY
Lucro bruto:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
Perda bruta:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (602.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
680.00 JPY (6)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
3.38%
Depósito máximo carregado:
56.05%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
55 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-52.49 JPY
Lucro médio:
68.69 JPY
Perda média:
-282.11 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 657.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 657.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
-18.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 887.00 JPY
Máximo:
4 127.00 JPY (24.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.60% (4 127.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
7.03% (952.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +408.00 JPY
Pior negociação: -891 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +602.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -1 657.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Fyntura-Live
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
-19%
0
0
USD
USD
13K
JPY
JPY
1
100%
55
65%
3%
0.46
-52.49
JPY
JPY
25%
1:100