Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live4 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 1.17 × 6 FPMarketsLLC-Live4 1.50 × 76 Fyntura-Live 5.00 × 2 RoboForex-ECN 7.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 7.49 × 86 OctaFX-Real3 27.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика