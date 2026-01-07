СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 -19%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
36 (65.45%)
Убыточных трейдов:
19 (34.55%)
Лучший трейд:
408.00 JPY
Худший трейд:
-891.00 JPY
Общая прибыль:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
Общий убыток:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (602.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
680.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.22
Торговая активность:
3.38%
Макс. загрузка депозита:
56.05%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
55 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-52.49 JPY
Средняя прибыль:
68.69 JPY
Средний убыток:
-282.11 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 657.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 657.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
-18.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 887.00 JPY
Максимальная:
4 127.00 JPY (24.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.60% (4 127.00 JPY)
По эквити:
7.03% (952.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -25
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +408.00 JPY
Худший трейд: -891 JPY
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +602.00 JPY
Макс. убыток в серии: -1 657.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
Нет отзывов
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MfX COPET GOLD
200 USD в месяц
-19%
0
0
USD
13K
JPY
1
100%
55
65%
3%
0.46
-52.49
JPY
25%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.