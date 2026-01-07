- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
36 (65.45%)
Убыточных трейдов:
19 (34.55%)
Лучший трейд:
408.00 JPY
Худший трейд:
-891.00 JPY
Общая прибыль:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
Общий убыток:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (602.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
680.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.22
Торговая активность:
3.38%
Макс. загрузка депозита:
56.05%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
55 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-52.49 JPY
Средняя прибыль:
68.69 JPY
Средний убыток:
-282.11 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 657.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 657.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
-18.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 887.00 JPY
Максимальная:
4 127.00 JPY (24.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.60% (4 127.00 JPY)
По эквити:
7.03% (952.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +408.00 JPY
Худший трейд: -891 JPY
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +602.00 JPY
Макс. убыток в серии: -1 657.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Fyntura-Live
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
