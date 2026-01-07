信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2026 -19%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
55
盈利交易:
36 (65.45%)
亏损交易:
19 (34.55%)
最好交易:
408.00 JPY
最差交易:
-891.00 JPY
毛利:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
毛利亏损:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
最大连续赢利:
7 (602.00 JPY)
最大连续盈利:
680.00 JPY (6)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
3.38%
最大入金加载:
56.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
55 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.46
预期回报:
-52.49 JPY
平均利润:
68.69 JPY
平均损失:
-282.11 JPY
最大连续失误:
3 (-1 657.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 657.00 JPY (3)
每月增长:
-18.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 887.00 JPY
最大值:
4 127.00 JPY (24.60%)
相对跌幅:
结余:
24.60% (4 127.00 JPY)
净值:
7.03% (952.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -25
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +408.00 JPY
最差交易: -891 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +602.00 JPY
最大连续亏损: -1 657.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
没有评论
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
