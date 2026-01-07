- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
36 (65.45%)
亏损交易:
19 (34.55%)
最好交易:
408.00 JPY
最差交易:
-891.00 JPY
毛利:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
毛利亏损:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
最大连续赢利:
7 (602.00 JPY)
最大连续盈利:
680.00 JPY (6)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
3.38%
最大入金加载:
56.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
55 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.46
预期回报:
-52.49 JPY
平均利润:
68.69 JPY
平均损失:
-282.11 JPY
最大连续失误:
3 (-1 657.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 657.00 JPY (3)
每月增长:
-18.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 887.00 JPY
最大值:
4 127.00 JPY (24.60%)
相对跌幅:
结余:
24.60% (4 127.00 JPY)
净值:
7.03% (952.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +408.00 JPY
最差交易: -891 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +602.00 JPY
最大连续亏损: -1 657.00 JPY
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
