Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsSC-Live4 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 1.17 × 6 FPMarketsLLC-Live4 1.50 × 76 Fyntura-Live 5.00 × 2 RoboForex-ECN 7.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 7.49 × 86 OctaFX-Real3 27.00 × 1