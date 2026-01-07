SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -19%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
36 (65.45%)
Verlusttrades:
19 (34.55%)
Bester Trade:
408.00 JPY
Schlechtester Trade:
-891.00 JPY
Bruttoprofit:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
Bruttoverlust:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (602.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
680.00 JPY (6)
Sharpe Ratio:
-0.22
Trading-Aktivität:
3.38%
Max deposit load:
56.05%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
55 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.46
Mathematische Gewinnerwartung:
-52.49 JPY
Durchschnittlicher Profit:
68.69 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-282.11 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 657.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 657.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
-18.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 887.00 JPY
Maximaler:
4 127.00 JPY (24.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.60% (4 127.00 JPY)
Kapital:
7.03% (952.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -25
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +408.00 JPY
Schlechtester Trade: -891 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +602.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 657.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
Keine Bewertungen
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MfX COPET GOLD
200 USD pro Monat
-19%
0
0
USD
13K
JPY
1
100%
55
65%
3%
0.46
-52.49
JPY
25%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.