- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
36 (65.45%)
損失トレード:
19 (34.55%)
ベストトレード:
408.00 JPY
最悪のトレード:
-891.00 JPY
総利益:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
総損失:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
最大連続の勝ち:
7 (602.00 JPY)
最大連続利益:
680.00 JPY (6)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
3.38%
最大入金額:
56.05%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
55 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-52.49 JPY
平均利益:
68.69 JPY
平均損失:
-282.11 JPY
最大連続の負け:
3 (-1 657.00 JPY)
最大連続損失:
-1 657.00 JPY (3)
月間成長:
-18.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 887.00 JPY
最大の:
4 127.00 JPY (24.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.60% (4 127.00 JPY)
エクイティによる:
7.03% (952.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +408.00 JPY
最悪のトレード: -891 JPY
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +602.00 JPY
最大連続損失: -1 657.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Fyntura-Live
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
レビューなし
