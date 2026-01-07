シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -19%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
36 (65.45%)
損失トレード:
19 (34.55%)
ベストトレード:
408.00 JPY
最悪のトレード:
-891.00 JPY
総利益:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
総損失:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
最大連続の勝ち:
7 (602.00 JPY)
最大連続利益:
680.00 JPY (6)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
3.38%
最大入金額:
56.05%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
55 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-52.49 JPY
平均利益:
68.69 JPY
平均損失:
-282.11 JPY
最大連続の負け:
3 (-1 657.00 JPY)
最大連続損失:
-1 657.00 JPY (3)
月間成長:
-18.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 887.00 JPY
最大の:
4 127.00 JPY (24.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.60% (4 127.00 JPY)
エクイティによる:
7.03% (952.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -25
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +408.00 JPY
最悪のトレード: -891 JPY
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +602.00 JPY
最大連続損失: -1 657.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
レビューなし
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください